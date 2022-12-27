В Северной Корее объявили о конце ядерного шантажа со стороны США Председатель президиума ВНС: КНДР положила конец ядерному шантажу США

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Правящая в КНДР Трудовая партия Кореи сумела положить конец ядерному шантажу США. Об этом во время выступления на мероприятии по случаю 50-летия принятия конституции страны заявил председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи Цой Рен Хэ. Мероприятие прошло 27 декабря во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне, в нем впервые с 2011 года принял участие руководитель государства Ким Чен Ын. Слова руководителя ВНС приводит газета Rodong Sinmun.

Наша партия поставила и блестяще реализовала важную цель в построении сильного государства — завершение работы по строительству ядерных сил. Благодаря этому достигнута чудесная победа, которая навсегда положила конец истории ядерного шантажа США по отношению к нам, — сказал Цой Рен Хэ.

Он также отметил, что конституция КНДР является «оружием в продвижении строительства сильной страны» и в дальнейшем она продолжит играть данную «историческую роль».

Ранее агентство Yonhap сообщило о том, что разбился южнокорейский истребитель Ка-1, вылетевший с авиабазы ​​Вонджу для противодействия беспилотникам КНДР, которые впервые с 2017 года вторглись на территорию Южной Кореи. Оба пилота спаслись. Агентство отмечает, что в сторону беспилотника сначала были сделаны предупредительные выстрелы, после чего ВВС страны подняли в воздух истребители и ударные вертолеты.

Также Yonhap сообщило, что КНДР 23 декабря запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Менее чем неделю назад Северная Корея запустила две баллистические ракеты средней дальности в Восточное море. Япония и Южная Корея в очередной раз выразили крайнюю обеспокоенность тем, что КНДР участила запуск ракет. Токио же до этого опубликовал документ в сфере национальной безопасности, в котором закрепило право на «возможности для контрудара» в случае нападения.