Не менее 17 человек погибли в аварии в Индии

https://static.news.ru/photo/5c95e8e0-c8ed-11eb-bbee-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

На территории северного индийского штата Уттар-Прадеш произошла авария, в результате которой погибли по меньшей мере 17 человек. Ещё пятеро получили ранения. Об этом 9 июня передаёт агентство PTI, ссылаясь на данные местной полиции.

Отмечается, что ДТП произошло накануне. Скоростной автобус врезался в автопогрузчик неподалёку от населённого пункта Кисан Нагар. Оба транспортных средства после удара перевернулись. 17 пассажиров автобуса умерли на месте.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП. Он также распорядился предоставить материальную помощь семьям погибших и пострадавшим.

Ранее стало известно, что 2 июня на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна под Каиром в Египте произошла авария с участием туристического микроавтобуса. В результате пострадали 11 человек, включая семерых россиян, в том числе двое детей и четверо египтян, погибла одна гражданка РФ.

Данные о пострадавших россиянах подтвердило в Facebook российское посольство. Дипломаты отметили, что пострадавшие отделались синяками и ссадинами, им оказывается медицинская помощь в больницах Суэца.