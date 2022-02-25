В Севастополь доставили более 80 сдавшихся в плен украинских пограничников

Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что «отступающие силы украинских националистов» планируют осуществить «кровавые провокации». Такая информация появилась в Telegram-канале «Народная милиция ДНР». В частности, речь идёт о якобы готовящемся массированном обстреле Краматорска, Славянска и Дмитрова.

По оперативной информации, националисты хотят осуществить массированный обстрел из реактивных систем залпового огня н.п. Краматорск, Славянск и Дмитров, — говорится в заявлении. Басурин призвал «украинский режим» повлиять на своих «боевиков»...