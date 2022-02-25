В Севастополь доставили более 80 сдавшихся в плен украинских пограничников
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:58, 26 февраля 2022
Читайте нас в Google Новости
Генерал-майор ВС РФ Михаил Ясников сообщил, что 80 украинских пограничников, сдавшихся в плен на острове Змеиный, были доставлены в Севастополь, передаёт ТАСС. Отмечается, что военнослужащие будут отправлены домой.
Сегодня в Севастополь на спасательном буксире «Шахтёр» доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение вернуться домой, к семьям, — сказал он.
Главный редактор «Луганскинформцентра» Сергей Мешковой сообщил, что украинские военные покинули станицу Луганская без боя. Сообщается, что ополченцы установили Флаг ЛНР на КПП около станицы.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, среди них 14 аэродромов.