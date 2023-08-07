В Сети затравили разведенного Трюдо из-за фото с сыном в розовой одежде

Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо затравили в Facebook (деятельность в РФ запрещена) из-за фото с сыном. На кадре политик вместе с юношей предстали в розовой одежде с подписью «Команда Барби».

Неудивительно, что твоя жена тебя бросила, — написал один из пользователей Сети.

Ранее сообщалось, что Джастин Трюдо расстался с женой Софи после 18 лет брака. По его словам, к такому решению они пришли после ряда трудных бесед. Канадский премьер подчеркнул, что он и его жена сохраняют глубокую привязанность и уважение друг к другу, а также к всему, что они создали вместе.

Кабинет премьера подтвердил, что супруги официально подписали соглашение о раздельном проживании, которое является формальным выражением их решения развестись. Они также предприняли все необходимые правовые и этические действия в связи с этим решением.

Джастину и Софи Трюдо предстоит разрешить все финансовые вопросы, а также определиться с опекой над детьми. Политик призвал общественность уважительно отнестись к его личной жизни в интересах его несовершеннолетних детей. Пара поженилась в 2005 году и воспитывает детей 15, 14 и девяти лет.