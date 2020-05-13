В Сети заметили приказ Нацполиции Украины о переписи евреев

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На Украине разгорелся скандал после публикации в Сети фотографии приказа Нацполиции республики об обязательной переписи еврейского населения.

В письме говорится, что еврейская община города Коломыи обязана предоставить в ведомство полный список всех жителей данной национальности, в том числе студентов, их адреса и контакты. Это объяснялось необходимостью борьбы с организованной преступностью.

Фото документа выложил в своём Telegram-канале RT. Согласно датам на бумаге, он был отправлен от имени управления Национальной полиции по Ивано-Франковской области в адрес главы местной еврейской общины Якова Залицкера.

Как писал NEWS.ru ряд протестующих против снятия моратория на продажу земли на акции у здания Верховной рады Украины позволили себе антисемитские высказывания. Один из участников митинга заявил, что евреи не должны присутствовать в органах власти Украины.