Пользователи Twitter раскритиковали Шольца за слова о Путине Шольца раскритиковали в Twitter за слова о Путине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Пользователей Twitter возмутились постом канцлера ФРГ Олафа Шольца, который обвинил президента России Владимира Путина в нарушении глобального мирового порядка. Немецкий лидер после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином разместил сообщение с призывом к Китаю «оказать влияние на Россию» для противостояния Путину в украинском вопросе.

Читатели в комментариях с Шольцем не согласились.

Что плохого в том, что Россия защищает свои законные интересы, ведь именно НАТО первой приняла решение о расширение на восток. Вы, Германия, если хотите иметь хорошую зиму, поторопитесь прекратить санкции против России, — написал один из пользователей.

Другие также указали на слабость позиции Шольца: «Просто занимайтесь тем, в чем вы разбираетесь. Это явно не политика», «Лживость немецкой политики в одной картинке», «Вы позор Германии, оставайтесь там и никогда не возвращайтесь, здесь вы больше не нужны».

Ранее глава КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с Олафом Шольцем, прибывшим в страну с однодневным визитом. При этом традиционного рукопожатия политиков не было из-за действующих в Китае коронавирусных ограничений. В ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что и Китай, и Германия имеют влияние на международной арене.