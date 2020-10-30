В Сети появилось видео землетрясения в Турции

https://static.news.ru/photo/582dbd90-1ac0-11eb-a932-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salman IKS/Youtube.com

Видео обрушения здания в результате землетрясения в турецком Измире опубликовал в Сети очевидец случившегося.

На кадрах можно увидеть здание, расположенное на углу одного из кварталов города, часть которого рушится из-за полученных от подземных толчков повреждений.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции. Эпицентра находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, глубина очага — 16,5 км. Как сообщат местные власти, в результате обрушились минимум 20 зданий, информации о погибших пока не поступало. Число превысило 150 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Турции произошло землетрясение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил помощь турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.