В Сети появилось видео со стрельбой на польско-белорусской границе За ограждением, перед которым находится группа мигрантов, виден человек с оружием, слышны выстрелы. Видеозапись, сделанную одним из мигрантов на белорусско-польской границе распространило информационное агентство БелТА.

Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории, — сообщи ло агентство.

При этом в Варшаве утверждают, что стреляли с белорусской стороны, сообщает телеканал ТВЦ. Противоречивая информация поступает с того участка на польско-белорусской границе, где накануне днём тысячи мигрантов попытались прорвать заграждение.

8 ноября многочисленная группа нелегалов двинулась в сторону польcко-белорусской границы. Они бросали в солдат камни, бутылки и палки, силовики в ответ применяли перцовый спрей. Позднее беженцы, не доходя до белорусского KПП на границе с Польшей, свернули в лес. При этом очевидцы сообщали о стрельбе.

Власти Польши обвиняют руководство Белоруссии в координации действий беженцев. Cложная ситуация на границе возникла в мае, когда президент республики Александр Лукашeнко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.