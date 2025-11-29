День матери
В Сети появилось видео с масштабными взрывами на Черном море

Удары по танкерам в Черном море попали на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Издание Clash Report обнародовало видео, на котором запечатлены удары по танкерам Kairos и Virat. На кадрах видны последствия атаки — масштабные взрывы. По мнению авторов публикации, в результате подрыва корабли фактически вышли из строя.

Отмечается, что видео было снято на камеру, установленную, предположительно, на беспилотный катер. При этом операторы дрона использовали тепловизионный режим камеры.

Судя по опубликованным кадрам, оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из строя, — написали журналисты в соцсети X.

О взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, 28 ноября сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

Также в ночь на 29 ноября под ударом оказался нефтяной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Он был атакован БЭК. В компании сообщили, что причальное устройство ВПУ-2 не подлежит восстановлению. Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы.

