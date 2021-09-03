В Сети появилось видео разгона талибами протестующих женщин в Кабуле

В Интернете появилось видео разгона боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) акции протеста афганских женщин в Кабуле. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Демонстрация проходила на площади рядом с президентским дворцом. Участницы акции требовали обеспечить им право на образование и работу, в том числе на должностях, связанных с управлением страной.

Боевики для разгона женщин применили слезоточивый газ, а также стреляли в воздух. Кроме того, они избили одну из активисток.

На кадрах видно, как вооружённые талибы расхаживают среди протестующих. Слышны крики женщин, а также громкий кашель некоторых из них.

Ранее в политическом офисе «Талибана» призвали всех госслужащих, в том числе и женщин, вернуться к исполнению своих обязанностей. При этом отметили, что в новом правительстве страны женщин-министров не будет. Они смогут работать в ведомствах только в качестве помощников.

Преподаватель Университета Катеб в Кабуле доктор наук Марзия Хуссайни рассказала NEWS.ru, что с приходом к власти талибов миллионы афганских женщин оказались под угрозой — они могут потерять всё, ради чего жили, учились и работали. Она отметила, что «Талибан» — идеологическая группировка. Несмотря на заверения её представителей, она не изменится и продолжит строго придерживаться законов шариата.