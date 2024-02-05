Опубликовано видео перевозки взрывчатки, перехваченной СГБ Грузии Readovka: попытку перевезти в Россию взрывчатку отследили по камерам наблюдения

Фото: ssg.gov.ge

Попытка перевезти взрывчатку из Одессы в Воронеж для осуществления терактов в России зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал Readovka. По данным канала, речь идет о взрывчатке С-4 военного производства, которая может активироваться с помощью детонатора или специального таймера.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчины грузят крупные плотные пакеты из одного автомобиля в другой. Другая камера зафиксировала момент, когда перевозчики сменяют машину, перекладывая груз.

Общий вес взрывчатки составил не менее 14 кг. Кроме нее, в составе груза находились шесть детонаторов и шесть специальных ключей. Согласно данным первоначальной экспертизы, все объекты изготовлены высокоуровневыми специалистами. Найденные устройства нацелены на нанесение широкого спектра повреждений, уточняет канал.

Посылку со взрывчаткой перехватила Служба госбезопасности Грузии 5 февраля. Ее планировалось перевезти из Одессы в Воронеж для осуществления терактов в России. В Тбилиси не исключили, что организаторы перевозки могли планировать террористические акты и в самой Грузии. Предполагается, что за провозом взрывчатки стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.