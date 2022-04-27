В Сети появилось видео обмена Ярошенко на Тревора Рида

В Сети появилось видео обмена в турецком аэропорту российского лётчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида. Ролик появился в Telegram-канале LifeShot. На видео видно, как россиянин спускается по трапу самолёта в сопровождении двоих людей. После чего Ярошенко встретила группа людей, которые, предположительно, проводили его до самолёта, на котором он вылетел в Россию.

27 апреля Россия и США провели обмен осуждёнными. Американского студента Тревора Рида обменяли на Ярошенко в результате длительного переговорного процесса. Сам россиянин уже прибыл в Россию. По словам его адвоката, состояние здоровья Ярошенко оставляет желать лучшего, в частности, у него проблемы с зубами.

Рид же был доставлен в сопровождении оперативных сотрудников в аэропорт Внуково, откуда вылетел в США. Американский президент Джо Байден заявил, что переговоры о возвращении домой гражданина США потребовали «сложных решений», принятие которых далось ему нелегко.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Впоследствии американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Американский студент Тревор Рид был приговорён в России летом 2020 года к девяти годам колонии за нападение на сотрудников полиции. По версии следствия, в августе 2019 года молодой человек напал на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам Рид утверждал, что был пьян и ничего не помнит о произошедшем.