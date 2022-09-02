В Сети появилось видео нападения на вице-президента Аргентины Киршнер

Фото: Juan Ignacio Roncoroni / POOL/EPA/ТАСС

Кристина Киршнер

В Сети опубликовали видео нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома. На кадрах видно, как неизвестный мужчина направляет в политика пистолет.

Ночью стало известно о покушении на Киршнер. По предварительной версии, политик вышла из своей квартиры, чтобы поприветствовать людей, собравшихся перед её домом. Мужчина из толпы направил в неё оружие и спустил курок, однако пистолет дал осечку.

Предполагаемый преступник задержан. Им оказался 35-летний бразилец Фернандо Андре Сабага Монтьель.

На протяжении последних двух недель возле дома Киршнер собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Прокурор запросил для политика 12 лет заключения по делу о коррупции при проведении государственных работ в 2007–2015 годах, когда вице-президента была главой государства. Киршнер отрицает все обвинения.