16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В Сети появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

14:07, 16 августа 2021
В Сети появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Фото: Константин Павлов/facebook.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Сети появились кадры из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова в его последние минуты жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

На кадрах видно, как мужчина ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. Он долгое время стоит у входной двери, оставляя её открытой. Во второй части записи зафиксировано, как кошка, испугавшись выстрела, убегает прочь.

Ранее стало известно о трёх версиях гибели Павлова. По словам главы департамента коммуникаций МВД Украины Артёма Шевченко, это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. По его словам, необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причину смерти, а также изучить оружие, найденное рядом с Павловым.

Ранее смерть мэра Кривого Рога прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что будет держать дело на личном контроле.

Информация о смерти градоначальника первоначально появилась в соцсетях. Позднее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил её. Тело Павлова обнаружили на веранде дома в селе Вольном. Рядом с ним было ружьё. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео