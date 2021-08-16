В Сети появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

В Сети появились кадры из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова в его последние минуты жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

На кадрах видно , как мужчина ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. Он долгое время стоит у входной двери, оставляя её открытой. Во второй части записи зафиксировано, как кошка, испугавшись выстрела, убегает прочь.

Ранее стало известно о трёх версиях гибели Павлова. По словам главы департамента коммуникаций МВД Украины Артёма Шевченко, это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. По его словам, необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причину смерти, а также изучить оружие, найденное рядом с Павловым.

Ранее смерть мэра Кривого Рога прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что будет держать дело на личном контроле.

Информация о смерти градоначальника первоначально появилась в соцсетях. Позднее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил её. Тело Павлова обнаружили на веранде дома в селе Вольном. Рядом с ним было ружьё.