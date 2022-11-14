В Сети появились кадры задержания предполагаемой террористки в Стамбуле

Фото: Ксения Семеновская/ТАСС

Турецкие журналисты опубликовали видео задержания женщины, которая подозревается в совершении теракта в центре Стамбула 13 ноября. По предварительным данным, ее задержали дома. На видео видно, как сотрудники правоохранительных органов выводят подозреваемую из подъезда.

Мощный взрыв произошел на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре турецкой столицы 13 ноября в 16:20 по местному времени (совпадает с московским). В Министерстве юстиции страны произошедшее расценили как теракт.

Глава ведомства Бекир Боздаг отметил, что власти республики в настоящее время не имеют данных о том, какая террористическая организация несет ответственность за произошедшее. Он также сообщил, что рассматриваются две версии взрыва.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, теракт унес жизни шести человек. Вице-премьер Фуат Октай рассказал, что в результате взрыва пострадал 81 человек.

В Сети появилось видео, как подозреваемая в теракте в Стамбуле убегает с места происшествия. На кадрах видно, как женщина пробегает через толпу людей на оживленной улице города.