В Сети появились кадры секретной базы ЦРУ США

В Сети опубликовали кадры самой секретной базы ЦРУ США в Афганистане Salt Pit. Very («Соляная яма») после её очистки перед выводом американских войск страны. Материалы опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео заметны полностью разрушенная мебель и бродячие собаки. Как подчеркнул автор ролика, от некогда существовавшей базы не осталось ничего кроме пустых комнат.

Ранее сообщалось о том, что неподалёку от Кабула была обнаружена секретная база ЦРУ. Каких-либо официальных данных об этой базе нет. Единственным источником информации о расположении и о характере её назначения служили спутниковые снимки.

Журналисты провели собственное расследование и смогли установить ряд важных фактов. Строительство объекта было начато осенью 2001 года, и изначально проект был запланирован как тюремный комплекс. Есть свидетельства, которые указывают на применение пыток и особых методов дознания. Известно, что ЦРУ самостоятельно ликвидировало объект ещё задолго до начала наступления движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) на Кабул.