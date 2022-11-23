В Сети появились кадры мощного землетрясения в Турции

Фото: Yusuf Belek/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция: люди остаются на улице из-за опасений повторных толчков после землетрясения

В Сети появились кадры мощного землетрясения на западе Турции. На них видно, как сильно раскачиваются многоэтажные дома, частично рушатся здания, а в квартирах разбивается посуда.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), в результате землетрясения пострадали как минимум 46 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. По информации AFAD, после землетрясения зафиксировано более 70 афтершоков.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в результате произошедшего погибших нет.

Землетрясение произошло в 04:18 (местное время совпадает с московским) в районе города Гёляка в провинции Дюздже в 240 км к западу от Анкары и 228 км к востоку от Стамбула. Там пострадали 37 человек, остальные получили травмы в Зонгулдаке, Стамбуле, Болу и Сакарье. В регионе отключили электроэнергию, занятия временно приостановлены.

Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецком курортном городе Анталья. Оно также ощущалось в Мерсине, Конье и близлежащих городах.

В Перу было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 92 километрах на юго-восток от города Ика. Население города составляет 246 тысяч человек. Очаг залегал на глубине два километра.