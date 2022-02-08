В Сети обратили внимание на дистанцию между Путиным и Макроном

Читатели турецкого издания Haber7 обратили внимание на расстояние, на котором сидели друг от друга президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе переговоров в Кремле. По их мнению, таким образом Москва показала существование напряжённости между РФ и Западом и своё отношение к его лицемерию.

Знак того, что между Европой и Россией существует напряженная дистанция, — написал один из комментаторов.

Дистанцией Путин дал сигнал. Мол, не будьте лицемерами..., — отметил другой.

Комментатор под ником Mexmet указал на то, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Путин во время переговоров сидят рядом друг с другом и предположил, что российский президент «не в ладах» с французским. По мнению ещё одного читателя, Макрон своим визитом попытался отобрать у Эрдогана роль миротворца, «но стол оказался великоват». Некоторые читатели пошутили, что Путин держал дистанцию с Макроном как с инфицированным.

Путин, наверное, посчитал, что французский микроб опаснее коронавируса и предпочёл стол размером с лимузин, — написал комментатор Метин.

Встреча Путина с Макроном состоялась 7 февраля и длилась более пяти часов. Российский лидер отметил, что она прошла в деловом ключе, переговоры были полезными и содержательными. Макрон, в свою очередь, заявил, что Франция и Россия договорились работать вместе над гарантиями безопасности. Кроме того, стороны обсудили иранскую ядерную сделку.