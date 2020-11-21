В Сеть попали интимные фото и видео четырёх спортсменов

https://static.news.ru/photo/57339aac-2c24-11eb-8200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Интимные фотографии и видеозаписи четырёх британских спортсменов были украдены и оказались в Сети.

Имена атлеток не сообщаются, однако известно, что материалы хранились на телефонах, передаёт The Sun.

Издание уточняет, что агент одной из спортсменок рассказал источнику, что его подопечная находится в замешательстве и не знает, что делать. В Национальном центре кибербезопасности пострадавшим посоветовали использовать более надёжные пароли.

Это не первый случай, когда частная жизнь знаменитостей становится достоянием общественности. Ранее стало известно, что у нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы требовали $5 млн за то, чтобы в Интернете не появилось видео, на котором он занимается мастурбацией.

Спортсмен отказался платить из-за того, что сумма оказалась для него слишком большой, к тому же он не был уверен, что шантаж на этом закончится, а видео всё равно не окажется в Сети. Имя шантажиста не раскрывается, однако его имя известно полиции. У Дзюбы есть запись разговора с требованием денег. Сам футболист не стал комментировать информацию о шантаже, писал NEWS.ru.