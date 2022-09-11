Вучич предрек мировой продовольственный кризис

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Миру грозит продовольственный кризис, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в ОАЭ по приглашению президента Мохаммеда бин Зайде аль-Нахайяна. По словам сербского лидера, кризис вызван ценовыми ограничениями и спекуляциями торговцев и производителей, передает газета «Вечерне новости».

Очевидно, что последует продовольственный кризис. Как только вы ограничиваете цены, тут же начинаются спекуляции торговцев и тех, кто производит, вы никак не можете этому помешать, — сказал Вучич.

Ранее правительство Сербии ограничило цены на «бюджетные» виды молока, хлеба и сахара-песка.

Экономист Егор Клопенко заявил, что на фоне вывоза украинского продовольствия в рамках «зерновой сделки» страной, которая зимой столкнется с голодом, может оказаться сама Украина. По его мнению, ей грозит глубокий продовольственный кризис. Клопенко напомнил, что долг Киева перед западными странами за полгода вырос на $70–100 млрд. Украина не способна расплатиться, поэтому, считает эксперт, Европа берет зерном. К продовольственному кризису ведет именно такой «бартер».

В августе генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из России, которые не находятся под санкциями. Он подчеркнул, что без удобрений в 2022-ом не хватит продовольствия в 2023 году.