В Сербии спикер парламента и глава МВД привились «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/6ceef94e-500b-11eb-915a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

В Белграде в институте «Торлак» прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V» сделали председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел страны Александр Вулин.

После вакцинации Дачич и Вулин провели пресс-конференцию,в ходе которой отметили, что вопрос прививок и их разработки «всегда получает политическое измерение».

Сейчас в мире около 100 вакцин проходят испытания, и ему необходимы миллиарды вакцин, существуют проблемы производства. Необходимо сделать так, чтобы приём определенной вакцины не превратился в политическое давление, — заявил Дачич, слова которого приводит ТАСС.

Спикер парламента пояснил, что в Сербии есть возможность вакцинироваться препаратами из разных стран.

Ранее председатель Национальной медицинской палаты Украины, глава Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко заявил,что первым на украинской территории появится российский препарат для вакцинации от коронавируса «Спутник V», а китайскую вакцину ждать пока не стоит.

По словам Кравченко, две украинские компании — «Медицинские закупки Украины» и ПрАТ «Лекхим» — подписали между собой договор на поставку китайской вакцины, «пока ещё не зарегистрированной полностью и не существующей», сообщал NEWS.ru.