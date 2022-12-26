В Сербии ситуацию на севере Косово назвали «сложной» Начальник сербского Генштаба Мойсилович: ситуация на севере Косово остается сложной

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Начальник сербского Генштаба Милан Мойсилович заявил, что обстановка в северных регионах самопровозглашенной Республики Косово требует присутствия вооруженных сил и внимания со стороны Сербии, пишет газета «Вечерне новости». По его словам, ситуация в регионе остаётся сложной.

Задачи, поставленные перед сербской армией и передо мной, точны, ясны и будут полностью выполнены. Ситуация сложная, — сказал Мойсилович.

Глава ведомства добавил, что направляется в расположенный у административной линии Косово город Рашка.

Спецназ косовской полиции ранее обстрелял сербов, которые находятся на баррикадах на севере автономного сербского края Косова и Метохии. Отмечается, что информация о жертвах не поступала. По данным местных СМИ, столкновения около баррикад произошли в 19:45 по местному времени (21:45 мск) в населенном пункте Зубин-Поток.

Ранее политолог Елена Гуськова поделилась мнением, что руководство Республики Косово накаляет ситуацию на сербской границе с целью вынудить Запад принять страну в ООН, Евросоюз и НАТО. При этом, по ее словам, косовские албанцы на самом деле не готовы ко вступлению в ЕС и самостоятельности в принципе — они стремятся объединиться с Албанией и албанцами из Македонии и Черногории.