В Сербии не исключили покупки 12 российских истребителей и пяти вертолётов

Президент Сербии Александар Вучич не исключил покупки 12 новых истребителей и пяти российских вертолётов Ми-35 для нужд сербской армии. По его словам, ВС страны не хватает оружия, а вертолёты из РФ являются лучшими в мире, сообщает ТАСС.

Это лучшие военные вертолёты в мире или одни из двух-трёх лучших боевых вертолётов в мире. Хорошо бы иметь одну эскадрилью из восьми вертолётов. Наблюдая за войной в Сирии, обнаружили, что они лучше всего реагируют и лучше всего действуют, когда работают в тройках, поэтому давайте не восемь, а три раза по три — девять, — сказал глава государства.

Он добавил, что необходимо также приобрести российские военные истребители, однако не уточнил, о каких именно моделях идёт речь.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» получил заявки на поставки вертолётов, стрелкового оружия и систем охраны границ от стран Центральной Азии. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев. Он заявил о готовности «Рособоронэкспорта» помогать союзникам России в Центральной Азии защититься от угроз.

Между тем военные эксперты США составили рейтинг из пяти самых опасных вертолётов в мире. Три из них — российские Ка-52, Ми-28HM и Ми-24. Список возглавил Ка-52 «Аллигатор». Специалисты отметили его компактность и бесшумность и особенно выделили вооружение. В частности, способность нести нетипичные для таких боевых машин ракеты, которые способны пробивать броню толщиной в 1000 миллиметров.

На второе место эксперты поставили Ми-28HM «Ночной охотник». По их словам, вертолёт обладает значительной огневой мощью, поскольку способен нести до полутора десятка противотанковых ракет и ещё 80 неуправляемых ракет. Специалисты также указали, что по этому показателю, а также лётным характеристикам и простоте обслуживания российский вертолёт превосходит американский Apache.

Вертолёт Ми-24 авторы рейтинга поставили на четвёртую строчку. В качестве преимуществ этой боевой машины они выделили способность летать и маневрировать на очень малых высотах, а также улучшенные системы навигации, наведения, радар AESA и автопилот.