В Сербии назвали «позорным» заявление посла ФРГ о событиях 1999 года

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Заявление посла Германии Томаса Шиба о необходимости бомбардировок Югославии в 1999 году является верхом цинизма, сообщил лидер Сербской народной партии и член кабинета министров республики Ненад Попович.

Позорное высказывание посла в Белграде Томаса Шиба, что Сербию в 1999 году было необходимо бомбить, чтобы предотвратить геноцид, представляет собой верх цинизма и продолжение кампании отдельных западных стран по провозглашению сербского народа ответственным за геноцид, — подчеркнул он.

По его словам, особенно коварно, «что немецкий посол сказал это, когда сербы отмечают 80 лет с момента бомбардировок Белграда нацистами в 1941 году.

Попович отметил, что речь идёт об очередной попытке фальсифицировать историю, когда «один представитель германской нации, ответственной за миллионы мёртвых в Первой и Второй мировых войнах, пытается провозгласить сербов агрессорами и ответственными за геноцид».

Требуем от германского посла извиниться перед сербским народом за высказанные оскорбления, если он хочет продолжить ответственно занимать должность дипломатического представителя своей страны в Республике Сербия, — говорится в заявлении члена сербского кабмина.

В свою очередь глава правительства автономного сербского края Воеводина Игор Мирович назвал слова Шиба недипломатичными и неразумными, а также не соответствующими статусу посла суверенного государства. По его мнению, на это необходимо реагировать, основываясь на действующих принципах и конвенциях.

Томас Шиб во время выступления в эфире телерадиостанции Воеводины, заявил, что бомбардировки 1999 года были необходимы для предотвращения геноцида в Косово. По его мнению, бомбардировки были «тяжёлым, но правильным решением», принятым после исчерпания дипломатических средств. Он также призвал в ближайшее время признать независимость Косова, так как это, как он считает, «пойдёт на пользу Сербии, Косову и всему региону».

Как писал NEWS.ru, ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба раскритиковал статью в местной газете, журналисты которой назвали конфликт в Донбассе «гражданской войной».