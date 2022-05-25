В Сербии назвали НАТО преступной организацией и пожелали России победы Сербский политолог Гайич назвал НАТО преступной организацией и пожелал России победы

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Сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич в разговоре с NEWS.ru прокомментировал заявление НАТО о том, что военно-политический блок обладает иммунитетом. Такой ответ от Альянса последовал в ответ на поданные иски от жертв бомбардировок Сербии 1999 года с использованием обедненного урана. В НАТО заявили, что обладают судебным иммунитетом по соглашениям с правительством страны. Сербский политолог считает, что организация прекратит своё существование. По его словам, в Сербии все надеются на победу России и на появление нового миропорядка.

Это самопровозглашённый иммунитет. Но это своеобразное признание. Кто боится суда и кто провозглашает себя иммунным без юридической почвы, говорит о том, что косвенно или нет признает вину. Конечно, это сейчас может имеет мало значения, но в перспективе будущего мироустройства, в котором Сербия, откровенно говорю, надеется на победу России и победу тех стран и сил, которые против западной гегемонии и Китая, стран и народов, которые за мультиполярность. В перспективе будущего миропорядка это может совершенно по-другому оцениваться и даже иметь судебный вывод. Хотя я думаю, что НАТО в будущем не должна существовать, она распадётся, это, возможно, просто останется на страницах учебников как преступная организация, которая без права и против всех действующих норм совершила агрессию на Сербию и Черногорию, то есть на союзное государство — Югославию, — отметил эксперт.

В 1999 году на фоне вооружённых столкновений между армией и полицией Сербии с ополченцами из Освободительной армии Косово силы НАТО начали бомбардировку Союзной Республики Югославия. Бомбардировки проводились с 24 марта до 10 июня 1999 года. Точное количество жертв авиаударов НАТО остаётся неизвестным, сербские власти заявляли о 2,5 тысячи погибших.

Операция сил НАТО не была согласована с Советом Безопасности ООН.

О намерении жителей Сербии подать иски к НАТО из-за бомбардировок обедненным ураном стало известно в январе 2021 года. Юрист Срджан Алексич отмечал, что заявители собираются добиться компенсаций для каждого серба, пострадавшего от применения радиоактивных материалов при бомбёжках, в размере не менее €300 тысяч. В январе этого года были поданы два новых иска против НАТО от пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году.