В Сербии начались приготовления к визиту Путина

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По данным Минздрава Украины десять областей страны и Киев пока не готовы к очередному этапу ослабления карантина. В этих регионах превышен порог заболеваемости COVID-19.

В списке, помимо столицы, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская и Черновицкая области. На утро 14 июня в стране подтверждено 648 новых случаев COVID-19, сообщает Совет национальной...