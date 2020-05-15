В Сербии начались приготовления к визиту Путина

Власти Сербии начали подготовку к официальному визиту в страну президента России Владимира Путина. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.
Белград рассчитывает, что приезд Путина придётся на октябрь, когда будут завершены работы по украшению крупнейшего православного храма Святого Саввы Сербского.
Как вы знаете, я перед визитом Путина в Сербию встречусь с ним в Москве на параде Победы, в котором с гордостью примет участие и гвардия Сербии, — сказал Вучич.
Как ранее писал NEWS.ru, Александр Вучич поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днём России. Также сербский лидер выразил признательность за приглашение на парад Победы.
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