В Сербии число жертв коронавируса превысило 50 человек

https://static.news.ru/photo/48cecfa8-7753-11ea-b32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Число жертв коронавируса в Сербии превысило 50 человек, общее число больных составило 1908. Об этом сообщили медики на пресс-конференции в правительстве.

Госпитализировано более 1000 человек, на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 98 человек. Умерли ещё 7 пациентов, всего 51 человек, — заявил эпидемиолог Предраг Кон.

Он подчеркнул, что Сербия находится «на подъёме эпидемии».

4 апреля вступило в силу ужесточение комендантского часа. Выход из дома запрещён гражданам с 13:00 субботы до 05:00 понедельника. В будние дни жители Сербии до 65 лет должны находиться дома с 17:00. Лица старше 65 лет в городской среде и старше 70 лет в сельской местности могут выходить на улицы лишь с 3 ночи до 7 утра.

Значительная часть заражений коронавирусом в Сербии приходится на город Валево с население в 60 тысяч человек. Там заболело большое количество местных жителей и медиков. На карантин ушло всё управление здравоохранения, а функции координации ситуации пришлось взять на себя городской поликлинике.

В сербском городе Чуприя 18 медиков Общей больницы, включая главврача, заразились коронавирусом. Их изолировали в нескольких отделениях.

Ввиду тяжёлой ситуации Россия направила в Сербию грузы гуманитарной помощи и специалистов.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,2 млн человек, от болезни скончались более 65 тысяч, более 252 тысяч выздоровели. Хуже всего дела обстоят в США — там более 312 тысяч заболевших, причём значительная часть из них живёт в Нью-Йорке. В Европе в самой тяжёлой ситуации оказались Испания (более 130 тысяч заражённых) и Италия (более 124 тысяч).

В России, по последним данным, зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека. В Краснодарском крае подтверждено 39 диагнозов, писал NEWS.ru.