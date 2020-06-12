В сентябре в Грузии пройдут учения НАТО

Ежегодные учения НАТО «Достойный партнер-2020» пройдут в Грузии в сентябре. Об этом заявил министр обороны станы Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.
Вместе с американскими военными мы проводим подготовительные учения для грузинского контингента в составе натовской миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, — приводит слова Гарибашвили interpressnews.
По словам министра, проведение подобных учений содействует усилению армии и повышению её уровня совместимости с НАТО.
Могу смело сказать, что сегодняшняя армия в корне отличается от уровня подготовки предыдущих 10 лет и намного сильнее, — сказал министр.
Ранее МИД России
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