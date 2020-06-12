Мир

В сентябре в Грузии пройдут учения НАТО

16:50, 12 июня 2020

Ежегодные учения НАТО «Достойный партнер-2020» пройдут в Грузии в сентябре. Об этом заявил министр обороны станы Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.

Вместе с американскими военными мы проводим подготовительные учения для грузинского контингента в составе натовской миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, — приводит слова Гарибашвили interpressnews.

По словам министра, проведение подобных учений содействует усилению армии и повышению её уровня совместимости с НАТО.

Могу смело сказать, что сегодняшняя армия в корне отличается от уровня подготовки предыдущих 10 лет и намного сильнее, — сказал министр.

Ранее МИД России обвинил НАТО в усилении военной активности к Дню Победы. По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, Североатлантический альянс так выстроил план мероприятий на 2020 год, чтобы пик военной активности пришёлся на период вокруг Дня Победы. По мнению дипломата, активность Альянса у российских границ усиливается, сообщал NEWS.ru.

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