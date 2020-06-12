В сентябре в Грузии пройдут учения НАТО

Строительство завода по производству вакцин, в том числе против коронавируса, началось в Жамбылской области Казахстана. Закончить работы планируется в декабре 2020 года.

Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту, в том числе вакцину против коронавирусной инфекции. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ включена в список ВОЗ и успешно проходит...