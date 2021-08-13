В сенате США призвали авиаударами остановить наступление талибов на Кабул

Белый дом должен принять срочные меры для остановки наступления боевиков запрещённого в России движения «Талибан» на афганскую столицу Кабул. Такое заявление сделал лидер республиканского меньшинства в сенате Конгресса США Митч Макконнелл, сообщает газета The Hill.

Издание отмечает , что сенатор призвал в том числе применить по талибам авиаудары.

Ещё не поздно помешать «Талибану» опустошить Кабул. Администрация должна действовать быстро и нанести воздушные удары по наступающим талибам, предоставить критически важную поддержку национальным силам обороны Афганистана, которые защищают столицу, и предотвратить падение города, которое сейчас выглядит неизбежным, — подчеркнул Макконнелл.

Он считает, что если не остановить талибов, «угроза в области безопасности для США точно вырастет». Кроме того, для ни в чём не повинных афганцев катастрофической станет гуманитарная цена.

Ранее стало известно, что 13 августа талибы взяли под контроль город Таринкот, который является столицей провинции Урузган. Под полным контролем боевиков оказались полицейский участок и все учреждения провинции. В этот же день талибы взяли под контроль город Гордес. Он достался им практически без боя и стал 18-м административным центром, перешедшим в их руки.