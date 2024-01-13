В СБУ усомнились в желании НАТО воевать с Россией из-за Украины Экс-полковник СБУ Стариков: НАТО не станет воевать с РФ из-за Украины

Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

НАТО не станет вступать в вооружённый конфликт с Россией ради защиты интересов украинских властей, заявил в интервью YouTube-каналу «Да это так» бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков. По его словам, Североатлантический альянс не готов к вооруженному противостоянию с Москвой.

НАТО готова воевать с Российской Федерацией? Нет, — сказал офицер.

Более того, Стариков уверен, что и отдельные члены Альянса не в состоянии воевать с Россией. Германия, Франция и Великобритания не позволят себе начать военный конфликт. Что касается Польши, то она способна только на дерзкие выпады.

США также не заинтересованы в войне с РФ из-за наличия у Москвы ядерного оружия, уверен эксперт. Вашингтон продолжит это делать через «прокси», добавил Стариков.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать взлеты истребителей F-16 с военных баз в Польше, Румынии и Словакии как участие этих стран — членов НАТО в конфликте на Украине. Дипломат подчеркивал, что эти действия вынудят Россию на ответные меры.

Британский аналитик Александр Меркурис в свою очередь заявил, что массированные российские удары по военным объектам на Украине шокировали НАТО. Он отметил, что страны Альянса передали Киеву свыше трети своих ракет и одни из лучших радаров для укрепления ПВО, тем не менее российские силы свели на нет все эти усилия.