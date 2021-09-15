В СБУ рассказали о расследованиях несостоявшихся покушений на Зеленского

Служба безопасности Украины заявила о шести уголовных делах, которые были заведены по факту организации покушений на президента Владимира Зеленского. На данный момент расследование трёх завершено, а другие три дела находятся в стадии разработки и поиска материалов. Об этом сообщает Военное обозрение.

С момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского против него было организовано шесть заговоров. На данный момент СБУ ведёт расследование трёх предполагаемых попыток покушений на украинского лидера.

Оперативники в рамках досудебных проверок ищут материалы, которые помогут раскрыть преступления против главы государства. Однако силовики отказываются представить конкретные данные о ходе расследований. Известно лишь, что проверяются факты угроз «по телефону».

Ранее стало известно, что причастный к убийству президента Гаити Жовенеля Моиса был связан со спецслужбами США. Предполагаемый непосредственный участник покушения был осведомителем федеральной службы по борьбе с оборотом наркотиков (DEA). Местным следователям удалось установить, что сразу после покушения на гаитянского лидера, подозреваемый вышел на связь со своими американскими кураторами. Федеральные агенты порекомендовали своему протеже сдаться полиции.