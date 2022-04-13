В СБУ поделились подробностями спецоперации по задержанию Медведчука

Спецоперация по задержанию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука продолжалась более месяца, заявил в среду глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в эфире телеканала «Рада». По его словам, Медведчука в скором времени ожидает суд.

Это была сложная, небезопасная для многих её участников спецоперация, которая длилась более месяца. Президент дал поручение СБУ, и мы приложили всё усилия, чтобы найти господина Медведчука, — сказал Баканов.

Супруга политика Оксана Марченко ранее обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она заявила, что её муж не нарушал законы Украины, а его задержание незаконно. Также она записала видеообращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не является гражданином РФ и не имеет отношения к спецоперации на Украине. Ему неизвестно, хочет ли парламентарий, чтобы РФ участвовала в его освобождении. Он отметил, что Кремль будет следить за его судьбой.

О задержании Медведчука СБУ стало известно 12 апреля. Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение этой операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных.