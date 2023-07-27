В СБ ООН поднимут вопрос террористической активности Украины Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по террористической активности Украины

Москва направила запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с применением Киевом террористических методов, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. В своем Telegram-канале он уточнил, что заседание назначено на 31 июля.

Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана. Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины, — написал дипломат.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов подверг критике решение Вашингтона о выделении для Украины нового пакета военной помощи на $400 млн. По его словам, американские власти фактически спонсируют террористические планы Киева. Как подчеркнул дипломат, действия Вашингтона находятся за гранью морали и здравого смысла.

Пентагон уже сообщал, что войдет в новый пакет помощи. По данным ведомства, украинской армии передадут боеприпасы для ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные снаряды калибра 120 мм и 60 мм, противотанковые ракетные комплексы Javelin, беспилотники Hornet, 32 бронетранспортера Stryker, авиационные ракеты Hydra 70 и свыше 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранат.