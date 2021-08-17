В СБ ООН ответили на вопрос о пересмотре статуса талибов

Разговоры об исключении представителей движения «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в России) из списка террористов или пересмотре их статуса в Совете Безопасности ООН пока не ведутся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник в Совбезе.

Эту же информацию подтвердили ещё несколько собеседников агентства.

Отвечая на вопрос о перспективах исключения талибов из списка террористов и изменении их статуса, признания в качестве новой власти, источник отметил, что пока таких разговоров не ведётся.

Совет Безопасности внимательно следит за ситуацией в Афганистане. <...> На данном этапе по-прежнему исходим из важности соблюдения резолюции СБ 2513. Любые шаги Совбез будет обсуждать дополнительно с учётом дальнейшего развития обстановки в стране, — сказал собеседник агентства.

Согласно резолюции СБ ООН 2513, ООН не признаёт Исламский Эмират Афганистан. При этом документ допускает готовность Совбеза «рассмотреть с началом внутриафганских переговоров возможность начала обзора статуса» физлиц, организаций и предприятий, включённых в санкционные списки за связи с «Талибаном».

В минувшее воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

В ночь на понедельник, 16 августа, представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.