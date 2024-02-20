В СБ ООН отложили созванное Россией заседание по борьбе с терроризмом

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Созванное по предложению России неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии», посвященное борьбе с терроризмом, перенесено с 20 февраля на неопределенный срок, сообщила пресс-служба российского постоянного представительства при всемирной организации. Инициатива РФ заключалась в том, чтобы обсудить с партнерами влияние односторонних принудительных мер на борьбу с терроризмом, пишет ТАСС.

Сообщаем, что ввиду изменений в графике Совета Безопасности ООН данная встреча отложена до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении.

«Формула Аррии» названа в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, формат таких встреч — неофициальный. Каждая страна самостоятельно принимает решение, участвовать ли в таких заседаниях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обещала, что Москва обратится в Совет Безопасности ООН и вынесет на рассмотрение организации очередной акт терроризма со стороны ВСУ. Так она охарактеризовала очередной обстрел Белгорода со стороны украинских войск.

Позднее 20 февраля в СБ ООН должно пройти заседание по проекту резолюции о прекращении огня в секторе Газа. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предполагает, что США могут снова заблокировать принятие документа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США делают все, чтобы не допустить голосования в СБ ООН по проекту резолюции Алжира, которая включает требование о немедленном прекращении огня в Газе.