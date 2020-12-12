В Saxo Bank рассказали, когда может восстановиться авиасообщение в мире

https://static.news.ru/photo/2ccbce88-3dd1-11eb-b8ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Международное авиасообщение начнёт восстанавливаться в I квартале 2021 года и к лету составит 70–80% «доковидных» объёмов, считает директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Что касается паспортов, Европе нравится вариант с паспортами, но я уверен, что технологии и наука научатся лучше диагностировать и контролировать вирус, — отметил он.

По его мнению, люди смогут вернуться к привычному образу жизни только частично, например, начнут вновь путешествовать в праздники. При этом поездки по работе не достигнут прежнего уровня, и компании продолжат их сокращать.

Работа из дома станет привычным явлением, и именно это изменит мир: люди перестанут ежедневно ездить в офисы, покинут города. Ряд компаний уже заявили, что они никогда не вернутся к прежнему стилю работы. Это тренд, который не повернётся вспять, — подчеркнул автор ежегодных «шокирующих прогнозов» Saxo Bank.

Якобсен добавил, что компании и специалисты поняли, что необходимость ездить в офис отсутствует — работа из дома проходит также продуктивно. Кроме того, удалёнка позволяет сэкономить время и деньги, а также способна повысить уровень жизни многих работников, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее директор по инвестициям датского Saxo Bank заявил, что российская валюта недооценена и имеет потенциал к укреплению.