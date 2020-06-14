В Саудовской Аравии выросло число новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6809a32e-ae4a-11ea-b9be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Число новых случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии впервые превысило 4 тысячи за сутки.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства. Отмечается, что за последние сутки в королевстве были выявлены 4233 новых заражённых коронавирусом, а всего в стране число заболевших превысило 127 тысяч человек. При этом скончались 972 из них.

В конце мая власти Саудовской Аравии объявили о смягчении ограничительных мер, но внезапно это привело к увеличению количества заболевших. Эксперты полагают, что причиной стала возросшая социальная активность граждан.

Как писал NEWS.ru, власти Саудовской Аравии допускают отмену ежегодного паломничества — хаджа, который должен пройти в конце июля на территории королевства.