В Саудовской Аравии выросло число новых случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии впервые превысило 4 тысячи за сутки.
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В конце мая власти Саудовской Аравии объявили о смягчении ограничительных мер, но внезапно это привело к увеличению количества заболевших. Эксперты полагают, что причиной стала возросшая социальная активность граждан.
Как писал NEWS.ru, власти Саудовской Аравии допускают отмену ежегодного паломничества — хаджа, который должен пройти в конце июля на территории королевства.
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