Мир

В Саудовской Аравии выросло число новых случаев заражения коронавирусом

16:27, 14 июня 2020
Фото: Global Look Press

Число новых случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии впервые превысило 4 тысячи за сутки.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства. Отмечается, что за последние сутки в королевстве были выявлены 4233 новых заражённых коронавирусом, а всего в стране число заболевших превысило 127 тысяч человек. При этом скончались 972 из них.

В конце мая власти Саудовской Аравии объявили о смягчении ограничительных мер, но внезапно это привело к увеличению количества заболевших. Эксперты полагают, что причиной стала возросшая социальная активность граждан.

Как писал NEWS.ru, власти Саудовской Аравии допускают отмену ежегодного паломничества — хаджа, который должен пройти в конце июля на территории королевства.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях