В Саудовской Аравии удивились обвинениям в поддержке России Минобороны Саудовской Аравии выразило удивиление обвинениям в поддержке России по Украине

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Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд сообщил, что в королевстве удивлены обвыинениями в том, что страна якобы заняла позицию России в конфликте на Украине. При этом чиновник уточнил. что подобные упреки исходили не от кивеских властей. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter.

Он также прокомментировал решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По словам министра обороны, данное решение было принято единогласно и «по чисто экономическим мотивам».

В начале октября страны альянса ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Сокращение объемов добычи последует с ноября и продлится до конца 2023 года.

При этом газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия отказала США в просьбе отложить на месяц решение о сокращении добычи нефти. Ранее Вашингтон обратился с соответствующим призывом к нефтедобывающим странам Персидского залива. По информации WSJ, с аравийским принцем связывались чиновники Белого дома, а с руководителем Министерства финансов Саудовской Аравии общалась глава американского Минфина Джанет Йеллен. Вашингтон обещал королевству купить нефть на рынке для пополнения собственных стратегических запасов, но только в том случае, если цена на марку Brent опустится до $75 за баррель.

В результате конгрессмен от Республиканской партии США Том Тиффани обратился к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси с призывом инициировать слушания для расследования данных действий администрации президента страны Джо Байдена