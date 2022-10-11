В Саудовской Аравии рассказали, как США обманули Украину Asharq Al-Awsat: США призывали Украину вступить в НАТО, но отложили заявку страны

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Обозреватель газеты Asharq Al-Awsat Савсан аш-Шаер заявила, что США призывали Украину стать частью НАТО, однако после того, как президент страны Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление, она была отложена. Журналист также подчеркнула, что желание главы украинского государства настоять на своем обернулось для страны тяжелыми последствиями.

Вашингтон начал подстрекать Киев подать заявку на вступление в НАТО, зная, что Москва не закроет на это глаза. Меркель тогда была против принятия Украины в Альянс (она, вероятно, понимала скрытые мотивы американцев), но ее никто не послушал. Киев настаивал на своем, а администрация Байдена его поддерживала, — написала аш-Шаер.

Она также подчеркнула, что Зеленский настоял на своем выборе, но в результате он обернулся для Украины тяжелыми последствиями.

Недавно Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в НАТО. <...> Америка ответила, что сейчас не время! Серьезно? Разве не она подтолкнула его к вступлению в НАТО? Почему тогда сейчас не время? — задалась вопросом обозреватель издания.

По ее мнению, в ближайшее время эта заявка не будет одобрена, поскольку Альянс не хочет идти на прямую конфронтацию с Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс считает непозволительными обстрелы гражданской инфраструктуры на территории Украины. По его словам, члены Альянса будут продолжать поддерживать Киев с целью отразить атаки.