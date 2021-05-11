В Сан-Марино собрались прививать «Спутником V» иностранных граждан

https://static.news.ru/photo/73b61ff0-b253-11eb-9907-96000091f725_660.jpg Фото: Mara Brandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Сан-Марино намерены обеспечить иностранных туристов (в первую очередь речь идёт об итальянцах) возможностью прививаться от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Для этого гостям республики нужно будет, в частности, дважды приехать в страну. Данную информацию обнародовали представители Института социальной защиты (ISS) Сан-Марино, передаёт РИА Новости.

Ведомство отвечает за прививочную кампанию от COVID-19 в республике. Представитель ISS Франко Кавалли подчеркнул, что в Сан-Марино с 8 мая не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. До этого прирост в среднем составлял два или три новых случая в течение 24 часов.

По словам Кавалли, к настоящему моменту 24 жителя Сан-Марино прошли вакцинацию от коронавируса. Домашнюю изоляцию соблюдают ещё 56 человек. В мае местные власти закрыли коронавирусное отделение больницы. Это решение было принято ввиду отсутствия больных.

В 90% случаев при вакцинации врачи на Сан-Марино используют «Спутник V». По крайней мере одну дозу препарата получили более 70% жителей республики. К сегодняшнему дню в стране образовались некие «излишки» сыворотки.

Сан-Марино приобрело больше доз, чем необходимо для населения, и правительство решило, что желающие получить вакцину могут приехать сюда. Вакцина будет стоить 50 евро, для этого нужно будет дважды приехать в Сан-Марино c перерывом в 21 день и провести тут трое суток, — заявил Кавалли.

Ранее стало известно, что власти Сан-Марино не фиксировали никаких побочных эффектов или нежелательных реакций после введения российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», рассказали журналистам 12 марта в секретариате по здравоохранению и социальной безопасности республики. В конце февраля 2021-го в этом анклаве на территории Апеннин с населением, едва превышающим 30 тысяч человек, стартовала прививочная кампания с использованием «Спутника V».