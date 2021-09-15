В Сальвадоре прошли протесты против признания биткоина официальной валютой

В столице Сальвадора, Сан-Сальвадоре, прошли протесты населения против решения правительства признать биткоин официальной валютой государства. Пикетчики считают, что власти вместо мер по улучшению экономического положения страны занимаются реформами, которые не имеют никакого отношения к улучшению качества жизни людей, передаёт BBC.

Мы переживаем глубокий финансовый кризис с высокой стоимостью жизни и безработицей. Между тем реакция правительства вместо серьёзной экономической политики заключается в том, чтобы принять биткоин в качестве законного платёжного средства, — возмутился депутат парламента от оппозиции Клаудиа Ортис.

Во время акции протеста демонстранты развернули транспаранты с надписями «Мы обмануты биткоином» и сожгли банкомат для операций с криптовалютой. Кроме того, пикетчики раскритиковали решение властей провести конституционную реформу и удвоить численность личного состава вооружённых сил республики. Также митингующие осудили решение Верховного суда страны, позволяющее действующему президенту Сальвадора Найибу Букеле повторно избираться на пост главы государства.

Во вторник, 7 сентября, в стране вступил в силу закон, признающий биткоин официальным платёжным средством наряду с долларом США. Сальвадор стал первой страной в мире, предоставившей этой цифровой валюте подобный статус. Теперь граждане смогут использовать биткоины для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька Chivo.

Однако принятие закона совпало с падением цены на криптовалюту, которая понизилась с $52 тысяч до $43 тысяч. Оппозиционные политики заявили, что в результате одна из беднейших стран Латинской Америки потеряла $3 млн. Это привело к негодованию граждан.