В СА решили создать рабочие группы по «формуле мира» Зеленского Corriere: на встрече по Украине в Джидде решили создать рабочие группы по плану Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Зеленский

В ходе конференции по украинском конфликту, которая проходит в саудовской Джидде, принято решение создать рабочие группы по обсуждению «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским, сообщает газета Corriere della Sera. Участники переговоров отметили, что уважение целостности территории Украины и ее суверенитета «должны находиться в центре любого мирного соглашения».

Было решено сформировать рабочие группы по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной Киевом. Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года она считается вероятной, — говорится в публикации.

В конференции принимают участие представители 30 государств, в числе которых США, Великобритания, Индия, ЮАР, Польша. Представителей России на переговоры не пригласили, но власти Саудовской Аравии обещали уведомить Москву об их итогах.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал переговоры в Джидде мозговым штурмом. По его словам, будет неплохо, если во время обсуждений каждый участник сможет сформулировать свою позицию. Однако без участия России такие инициативы не могут гарантировать какие-либо договоренности, добавил парламентарий.