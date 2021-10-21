В ряде стран не поверили в предсказанную ООН климатическую катастрофу

Власти и компании некоторых стран мира не верят в предсказанную ООН климатическую катастрофу и пытаются добиться смягчения или отмены рекомендаций по сокращению вредных выбросов. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на документы, содержащие замечания на доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН. Утечка этих документов произошла от журналистов-расследователей британского Greеnpeace.

Согласно им, Саудовская Аравия, будучи одним из крупнейших поставщиков нефти, требует исключить из доклада МГЭИК призыв о срочном отказе от ископаемого топлива. На этом же настаивают Австралия и Индия, поскольку являются крупными экспортёрами и потребителями угля соответственно.

Аргентина и Бразилия, в свою очередь, выступают против снижения потребления мяса ради сокращения выбросов парниковых газов. Швейцария является противницей поправок, касающихся финансовой поддержки небогатых стран для достижения «зелёных» целей.

Британский климатолог Коринн Ле Кере отметила , что правительства стран имеют право на собственную точку зрения относительно прогнозируемой климатической катастрофы. Однако их комментарии могут быть внесены в итоговый отчёт МГЭИК только при условии научного обоснования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», что природные катаклизмы в современном мире стали «чуть ли не нормой». Он отметил, что можно продолжать научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать их усугубление и необходимость что-то делать.