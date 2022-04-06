В Румынии работники заводов ТМК выйдут на митинг из-за санкций

Работники заводов по производству труб ТМК-Artrom в Румынии объявили о предстоящем митинге, который они устроят 7 апреля. Люди будут протестовать перед зданием правительства страны, требуя снятия ограничений из-за санкций в отношении российского владельца предприятия Дмитрия Пумпянского, пишет Romania-Insider.

Счета румынских предприятий оказались заблокированы, так как ТМК контролировалась Пумпянским, который попал под санкции Евросоюза. Он являлся членом совета директоров трубной металлургической компании. В протесте примут участие порядка 400 работников компании. Они будут требовать разблокировки счетов предприятия, так как на сегодня ТМК-Artrom не может проводить платежи, в том числе выдавать зарплату и поставлять продукцию своим клиентам.

О санкциях против Пумпянского было объявлено 9 марта, счета компании были заблокированы 10 марта, а 11 марта российский бизнесмен вышел из состава совета директоров.

24 марта ТМК-Artrom подала в суд на налоговое агентство, заседание по делу назначено на 12 апреля. В Румынии у ТМК находятся два завода, в Слатине производятся сами трубы, а в Решице — стальные заготовки. Большая часть их продукции поставлялась в страны ЕС и США.

Ранее массовый митинг протеста из-за оказания военной помощи Украине прошёл перед зданием Народного собрания (парламента) в Софии. Организатором его стала партия «Возрождение». Он собрал несколько сотен человек.