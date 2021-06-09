Россиянам сообщили дату возобновления полётов в Турцию

https://static.news.ru/photo/f9a1a99e-c90b-11eb-baa2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полётные программы между Россией и Турцией могут быть восстановлены в июле. Об этом в разговоре с журналистами в среду, 9 июня, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Его слова приводит «Интерфакс».

Барзыкин подчеркнул, что говоря об этом, он ссылается на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой. Она отмечала, что полётные программы с Турцией будут возобновлены в ближайшее время. В качестве примерных дат был назван июль.

Причина этому — снижение числа заразившихся коронавирусом на турецких курортах. Кроме того, примерно 500 тысяч туристов не смогли воспользоваться турами, отменёнными в прошлом году, — добавил Барзыкин.

Россия продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. При этом с 2 июня возобновляется регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Он заявил, что пока точно неизвестно, когда перелёты в страну снова станут возможными.

С 1 июня турецкие власти упростили правила въезда на территорию страны для иностранцев, включая россиян, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Теперь туристы не обязаны предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте.