В РСМД предрекли крах новой попытке США сговориться против России Гендир РСМД Кортунов: Байден не убедит страны Латинской Америки пойти против России

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что президент США Джо Байден снова попытается убедить часть мира присоединиться к антироссийской политике Вашингтона. Попытка будет сделана на Саммите Америк, но окажется провальной, отметил он в статье, опубликованной китайским изданием Global Times.

Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом, — пояснил Кортунов.

Он считает, что большинство участников саммита, в том числе Бразилия, Мексика и Аргентина, отказываются от ввода жёстких санкций в отношении России.

Напротив, они часто рассматривают западные антироссийские санкции как возможность заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках, — подчеркнул гендиректор РСМД.

Ранее стало известно, что министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил: страны Европы могут лишиться партнёров в Латинской Америке точно так же, как они уже лишились России. Он добавил, что европейцы в конечном счёте «останутся совсем одни». По словам Гедеса, у стран Латинской Америки «появилась новая ось для роста».