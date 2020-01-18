Константинопольский патриарх Варфоломей использует двойные стандарты в вопросах, касающихся признания раскольников. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
В качестве примера он привёл ситуации на Украине и в Черногории. В первом случае Варфоломей встал на сторону раскольников во главе с Филаретом, а во втором — поддержал каноническую Сербскую православную церковь.
Видимо, черногорским раскольникам не удалось пока чем-либо заинтересовать патриарха Варфоломея, чтобы он встал на их сторону, — сказал представитель РПЦ в эфире телеканала «Россия 24».
Митрополит также не исключил, что Варфоломей может через некоторое время изменить свою позицию в отношении черногорских раскольников на противоположную.
Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал новую церковь на Украине союзом раскольников. Он также осудил вмешательство светских властей в религиозные дела.
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