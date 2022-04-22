В российском МИД назвали «омерзительными» призывы к уничтожению городов РФ

В Министерстве иностранных дел России оценили запись шведского эксперта по экономике Андерса Ослунда в Twitter, призвавшего НАТО «бомбить российские города». Представители российского МИД в Telegram-канале ведомства назвали подобные рекомендации «омерзительными советами», которые могут привести к началу вооружённого конфликта РФ с Североатлантическим блоком, в том числе с применением ядерного оружия. В министерстве посчитали, что подобные высказывания недопустимы.

Вызывает серьёзное беспокойство, что подобные омерзительные «скромные советы», способные в случае их реализации привести к развязыванию полномасштабного вооружённого, вплоть до ядерного, конфликта между Североатлантическим блоком и Россией, исходят из уст представителя шведского политологического сообщества, которое по определению должно выступать исключительно за мирное урегулирование кризисных ситуаций, — сказано в сообщении.

Компания Meta (деятельность организации в России запрещена), которой принадлежат Facebook и Instagram (деятельность обеих соцсетей в России запрещена), и другие американские цифровые корпорации открыто участвуют в информационной войне, развязанной США против Роcсии, уверена представитель МИД РФ Мария Захарова.

Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию в отношении россиян. После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Позже в компании заявили, что призывы к насилию касаются только военных, которые проводят спецоперацию на Украине. Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания оборотного штрафа в размере почти двух миллиардов рублей с Meta Platforms.