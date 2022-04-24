В российском генконсульстве в Нью-Йорке усилили меры безопасности

В российском генконсульстве в Нью-Йорке приняли решение усилить меры безопасности, заявил исполняющий обязанности генерального консула Вячеслав Славкин. Он уточнил, что это связано с участившимися антироссийскими акциями, которые проходят у здания диппредставительства РФ, пишет РИА Новости. Ранее Славкин рассказал, что в адрес сотрудников дипломатической миссии поступают телефонные звонки и письма с угрозами.

Да — в связи с тем, что у нас ежедневно практически проходят небольшие антироссийские выступления у здания консульства, — ответил Славкин на вопрос журналистов, касательно вопросов безопасности.

С его слов, в подобных выступлениях обычно участвуют от 5 до 20 человек. Славкин отметил, что среди них есть как англоговорящие, так и русскоязычные противники РФ, однако, число последних преобладает. Он отметил, что для того, чтобы сохранить безопасность на территории генконсульства была усилена комендантская служба. В этом также помогают местные сотрудники полиции.

Мы ввели усиленную службу дежурных комендантов, которые обеспечивают безопасность. Все грузы, которые к нам приходят, сейчас тщательно проверяются. Полиция обеспечивает безопасность, — заявил он.

Ранее Славкин сообщил, что финансовый конгломерат Bank of America заблокировал счета генконсульства России в Нью-Йорке. Он уточнил, что российские диппредставители в связи с заморозкой финансовых средств не могут расплатиться за «элементарные вещи», включая коммунальные услуги, страховки и бензин. Славкин добавил, что дипломатам из РФ приходится «функционировать» за счёт собственных сбережений.