В России заявили, что Трамп готовится к выходу из конфликта на Украине Политолог Дугин: Трамп готовится к выходу из конфликта на Украине

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Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп, фиксируя нежелание всех сторон закончить конфликт на Украине на его условиях, готовится к выходу из него в одностороннем порядке, сообщил российский философ Александр Дугин. Решение российского лидера Владимира Путина о пасхальном перемирии было принято самостоятельно — без согласования с Трампом, так как «это жест доброй воли нашего президента», объяснил политолог в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.

Трамп и его команда убедились, что к переговорам принудить обе стороны нельзя, что если мы делаем знаки доброй воли, все равно мы будем отстаивать свои интересы… С другой стороны, они видят просто хамское поведение киевского руководства, которое просто плюет на Трампа, оскорбляет его, задирает его, — отметил Дугин.

Трамп не стал комментировать нарушение Киевом пасхального перемирия, так как ему уже не нужны предлоги, чтобы выйти из конфликта, подчеркнул философ. В частности, по мнению эксперта, хозяин Белого дома понимает, что это «не его война», и его методами кризисная ситуация вокруг Украины не закончится, поэтому он готовится к выходу в одностороннем порядке.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский случайно признался в нарушении моратория на обстрелы. По его словам, Вооруженные силы Украины обстреливали мирную инфраструктуру до объявленного Путиным пасхального перемирия.